تقصّف الأظافر.. مشكلة تؤرق النساء

المصدر: بايربرون - د.ب.أ

يمثل تقصّف الأظافر مشكلة جمالية تؤرق النساء؛ إذ تبدو الأظافر بمظهر سيئ، ومن ثم تفقد رونقها.

وأوضحت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية أن تقصّف الأظافر له أسباب عدة، أبرزها التعرّض المفرط للرطوبة، كما هي الحال عند غسل الصحون بشكل متكرر والارتداء المستمر لقفازات العمل، والذي يؤدي إلى تعرّق اليدين.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة أن المنظفات الكيميائية الشديدة ومستحضرات إزالة طلاء الأظافر تندرج أيضاً ضمن أسباب تقصف الأظافر.

وقد يكون تقصّف الأظافر أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ إذ إنه قد يشير إلى مشكلة صحية كأحد الأمراض الهرمونية أو الصدفية أو الفطريات. وفي هذه الحالة ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الكامن وراء تقصّف الأظافر.

ولمواجهة تقصّف الأظافر ينبغي العناية بها جيداً بواسطة الكريمات وزيت اللوز أو زيت الزيتون، مع الإقلال من تعرّضها للماء والمنظفات الكيميائية.

ويراعى أيضاً تشذيب الأظافر بواسطة مقص حاد بدلاً من «القصافة»، لتجنب الإصابات الصغيرة، في حين يحافظ المبرد الزجاجي على الأظافر من التشقق والتقصف.

وفي حال تشقق وتقصّف الأظافر ينبغي التخلي عن الأظافر الاصطناعية وطلاء الأظافر، لعدم إجهاد الأظافر بشكل إضافي.

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