الواقي الشمسي لحماية البشرة

المصدر: الامارات اليوم

تعدّ أهم خطوة للعناية بالبشرة هي استخدام الواقي الشمسي. لذلك وبما أننا نستطيع الخروج أخيراً، والاستمتاع بالشمس، فلا تنسيه.

الواقي الشمسي من «إيكسورا SPF40» الفريد الحائز شهادة COSMOS للمستحضرات العضوية، هو منتج آمن لكل انواع البشرة، ومناسب لجميع الأعمار من ستة أشهر وما فوق. غني بزيت الفاكهة Mauritia Flecuasa أو ما يُعرف بـ«Buriti Oil» ويتميز بلونه الذهبي، ويحتوي على نسبة عالية من «البيتا كاروتين»، مقارنة بزيت بذور الجزر، إضافة إلى حمض اللينوليك وحمض البالمتيك، ما يحمي البشرة من الشيخوخة، ويقاوم علامات التقدم بالسن، والأهم من ذلك كله حمايته القصوى من أشعة الشمس المؤذية والمضرة للبشرة.

تم اعتماد تقنيات أخلاقية وغير مضرة للبيئة أو للحيوان، خلال تركيب وتصنيع الواقي الشمسي من «إيكسورا SPF40» للحماية القصوى. كما هو خال من السلفات، البرابين، العطور المصنعة ومن أكثر من 1500 مادة كيماوية مضرة.

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