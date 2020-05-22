5 نصائح لتجنب العادات الغذائية الخاطئة في العيد

المصدر: ديانا أيوب - دبي

على الرغم من أن فترة الأعياد لا تتجاوز الأيام المعدودة، فإن هناك من يكسب خلالها بعض الوزن بسبب النظام الغذائي غير المتوازن، وتناول كميات كبيرة من الطعام تفوق بمجموع سعراتها الحرارية ما يحتاجه الجسم خلال اليوم، خصوصاً الحلويات الغنية بالسكر والدهون. وأكدت أخصائية التغذية في «نستله»، جمانة الدباغ، أنه لابد من الالتزام بمجموعة من الإرشادات الغذائية في فترة الأعياد لتجنب الوزن الزائد في هذه الأيام، مشيرة إلى أن هذه الفترة يتطلع فيها الناس إلى قضاء العطلة والاستمتاع بالوجبات الشهية مع أفراد الأسرة، ولهذا قد يكون هناك نوع من عدم السيطرة على النظام الغذائي. وقدمت خمس نصائح لتجنب زيادة الوزن خلال فترة الأعياد.

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