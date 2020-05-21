5 نصائح لتجنب العادات الغذائية الخاطئة في العيد

المصدر: ديانا أيوب - دبي

يحمل العيد - بعد شهر كامل من الصيام - كثيراً من العادات الغذائية الخاطئة لدى البعض، ممن يميلون إلى تناول كميات من الطعام، دون مراعاة اعتياد الجهاز الهضمي فترة طويلة من الصيام، ما يجعلهم أكثر عُرضة للمشكلات الهضمية والتلبك المعوي.

وأكدت أخصائية الصحة والتغذية ومؤسسة «ويلناس باي ديزاين»، لمى النائلي، أهمية اتباع نظام خاص من الوجبات التدريجية خلال يوم العيد، وتأخير موعد الطعام، بهدف الوصول إلى النظام والروتين الغذائي القديم على نحو تدريجي. وتقدم لمي النائلي خمس نصائح تساعد على تجنب العادات الغذائية الخاطئة في العيد.

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