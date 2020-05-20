خبير: فيروس كورونا يتصرف بشكل مختلف لدى مرضى في شمال الصين

المصدر: بكين - رويترز

قال طبيب صيني بارز إن فيروس كورونا المستجد يتصرف بطريقة مختلفة لدى المرضى في شمال شرق الصين الذين أصيبوا بالعدوى مؤخراً، مقارنة بالحالات السابقة، ما يشير إلى أنه يتغير في ظل انتشاره.

ورصدت الصين، التي سيطرت إلى حد بعيد على انتشار الفيروس، مجموعات جديدة من حالات العدوى في إقليمي جيلين وهيلونغجيانغ الحدوديين بشمال شرق البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما أثار مخاوف من تعرّض البلاد لموجة ثانية من التفشي.

وذكر الخبير في طب رعاية الحالات الحرجة والعضو في فريق خبراء تابع للجنة الصحة الوطنية، تشيو هايبو، أن فترة حضانة الفيروس في المرضى المقيمين في شمال شرق البلاد أطول مقارنة بالمرضى في مدينة ووهان بوسط الصين التي شهدت أواخر العام الماضي أول ظهور للفيروس.

وأضاف تشيو في تصريحات لتلفزيون الصين المركزي خلال برنامج أُذيع مساء أمس الثلاثاء «يسبب هذا مشكلة لأنهم لا يعانون أي أعراض، لذا عندما يجتمعون مع أسرهم لا يتوخون الحذر، ونشهد مجموعات من حالات العدوى في الأسر».

وتابع أن المرضى في المجموعات المصابة في شمال شرق البلاد يظلون حاملين للفيروس لمدة أطول من الحالات السابقة المسجلة في ووهان، كما يستغرق تعافيهم وقتاً أطول.

ونوه بأن مرضى الشمال الشرقي لا يعانون الحمى إلا نادراً، وغالباً ما يصابون بأضرار في الرئتين، وليس في العديد من أعضاء الجسم.

وأشار إلى أن الفيروس الذي رصد في مجموعات الإصابة بشمال شرق البلاد جاء من خارج البلاد على الأرجح، وهو ما قد يكون سبب الاختلافات. ولم يحدد من أين يعتقد أنه جاء، لكن إقليمي جيلين وهيلونغجيانغ يقعان على حدود روسيا.

وسجلت الصين خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، انخفاضاً من ست حالات في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الحالات الجديدة أربع حالات محلية وحالة لشخص عاد إلى البلاد من الخارج وذلك مقابل ثلاث حالات وافدة في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الصين حتى الآن إلى 82965 في حين ظلت الوفيات دون تغيير عند 4634.

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