احذر هذا الالتهاب.. خطر حقيقي على العين

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن التهاب الملتحمة التحسسي هو التهاب يصيب ملتحمة العين بفعل أحد مسببات الحساسية المنقولة عبر الهواء مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات.

وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب الملتحمة التحسسي تتمثل في احمرار العين والشعور بحكة ووجود جسم غريب وزيادة الإفرازات الدمعية وتورم الجفون وزيادة سُمكها وظهور طيّات بها.

وحذرت الجمعية من أن عدم علاج التهاب الملتحمة التحسسي قد يُلحق ضرراً بالقرنية، ومن ثم الإصابة بالعمى.

ويتم علاج التهاب الملتحمة التحسسي بواسطة القطرات المضادة للهستامين والدموع الاصطناعية. ويراعى أيضا عدم ارتداء العدسات اللاصقة خلال فترة العلاج.

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