5 نصائح لصحة الجسم ورشاقته في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

أكدت أخصائية الصحة والتغذية ومؤسسة «ويلناس باي ديزاين»، لمى النائلي، أن تزامن شهر رمضان الكريم، مع فصل الصيف، يعني أن الصائم يواجه تحدياً أكبر، كي يبقى الجسم في كامل نشاطه وحيويته من دون طعام وشراب لساعات طويلة. ولفتت إلى أهمية تناول الغذاء الصحي المدروس، الذي يمكن من خلاله الحفاظ على الصحة والرشاقة، وكذلك خسارة بضعة كيلوغرامات زائدة عن الوزن المثالي، من خلال الالتزام ببعض الخطوات المهمة. وقدمت النائلي خمس نصائح مهمة من أجل الرشاقة وصحة الجسم.

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