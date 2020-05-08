كبسولة صينية لعلاج «كورونا» تحصل على موافقات دخول 8 دول

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نجح عقار صيني ضد «كوفيد-19» في الحصول على موافقات دخول أسواق ثماني دول، كان آخرها سنغافورة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة، عن شركة ييلينغ لإنتاج الأدوية - ومقرها مدينة شيجياتشوانغ، بمقاطعة خبي بشمالي الصين - أن كبسولة «ليانهوا تشينغون» قد أُدرجت رسمياً كعقار صيني من قبل سلطة علوم الصحة بسنغافورة، ما يعني منح العقار حق دخول السوق السنغافورية.

وأضافت الوكالة أن الملاحظة السريرية لعلاج كوفيد - 19 في المستشفيات الصينية المخصصة أظهرت أن أدوية صينية تقليدية، بما في ذلك كبسولة «ليانهوا تشينغون»، فعالة في علاج أكثر من 90% من حالات «كوفيد -19» المؤكدة في البر الرئيس الصيني.

من ناحيته، قال الخبير الصيني الشهير المتخصص في الجهاز التنفسي، تشونغ نان شان، إن التجربة المختبرية أثبتت أن لكبسولة «ليانهوا تشينغون» تأثير مُثبط ضعيف على الفيروس، إلا أنها تتميز بفعالية علاجية جيدة للخلايا المتضررة والالتهاب الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

بينما أشار المدير العام لشركة ييلينغ للأدوية، وو شيانغ جيون، إلى أن كبسولة «ليانهوا تشينغون» حصلت على موافقات السوق من إدارات الأدوية في ثماني دول بينها البرازيل ورومانيا وتايلاند والإكوادور وسنغافورة. وتبرعت الشركة بكميات من الدواء للعراق وإيطاليا ودول أخرى للمساعدة فى جهودها لمكافحة الوباء.

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