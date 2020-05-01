5 إرشادات لتعزيز طاقة الجسم في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

يمتنع الصائمون عن تناول الطعام لمدة تصل إلى 15 ساعة في النهار، الأمر الذي يستهلك من الجسم الكثير من الطاقة، خصوصاً أن هذا النظام الغذائي الجديد تصاحبه مجموعة من العادات الحياتية الخاطئة، ومنها عدم تنظيم الساعة البيولوجية والحصول على ساعات قليلة من النوم ليلاً، الى جانب العادات الغذائية الجديدة التي ترهق الجسم بمحاولته الاعتياد عليها. ووجهت أخصائية الصحة والتغذية في مؤسسة «ويلناس باي ديزاين»، لمى النائلي، خمسة إرشادات أساسية يمكن من خلالها تعزيز طاقة الجسم خلال أيام الصيام، وتجنب الشعور بالخمول الذي يتفاقم مع توالي أيام الصيام.

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