5 أسباب لعسر الهضم في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

كثيرة هي العادات الغذائية غير الصحية التي يقوم بها الناس، خلال شهر رمضان المبارك، التي تؤثر في عملية الهضم، إذ يعاني العديد من الصائمين عسر الهضم بعد الإفطار، بسبب السرعة في الأكل خلال الإفطار، أو الإكثار من الحلويات والعصائر وإنهاك المعدة. ويؤكد الاستشاري في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، الدكتور مازن حميد، أن عسر الهضم مشكلة يعانيها الناس طوال أيام السنة، لكنها أكثر شيوعاً خلال شهر رمضان المبارك، نظراً إلى خصوصية توقيت تناول الطعام والعادات الخاطئة، ونوعية الأطعمة التي يتم تناولها من الإفطار إلى السحور. ويقدم هنا أبرز خمسة أسباب تؤدي إلى عسر الهضم، ويمكن من خلال التغيير في العادات الغذائية التخلص من هذه المشكلة.

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