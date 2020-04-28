5 حالات يُمنع فيها صيام المرأة الحامل

المصدر: ديانا أيوب - دبي

أكدت أخصائية الأمراض النسائية والتوليد في المستشفى السعودي الألماني، الدكتورة فاديا الخليل، أنه على المرأة الحامل أن تستشير الطبيب قبل البدء بالصيام، للتأكد من قدرتها على الصوم، وإجراء التحاليل اللازمة، ومنها الصورة ما فوق الصوتية، التي تبين وضع السائل الذي يحيط بالجنين، بالإضافة الى إجراء فحص الدم والبول، لضمان عدم وجود أي التهاب أو فقر في الدم. ولفتت الى وجود حالات يمنع فيها على المرأة الحامل الصوم بشكل نهائي نظراً للأخطار التي قد يتعرض لها الجنين والحمل، والتي تتمثل بالتعرض للولادة المبكرة أو تؤثر سلباً في المرأة وفي صحة الجنين. وقدمت الدكتورة الخليل خمس حالات يُمنع فيها على المرأة الصيام:

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