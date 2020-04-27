5 نصائح لتجاوز ضغوط العزل في رمضان

المصدر: ديانا أيوب - دبي

يطلّ شهر رمضان المبارك على الصائمين مع غياب كثير من الطقوس الأساسية، نتيجة الإجراءات الاحترازية للتخفيف من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، إذ تغيب الاجتماعات العائلية والدعوات والخيام الرمضانية. وتؤكد الأخصائية في الإرشاد النفسي والأسري، لمى الصفدي، أن الجميع يشعر بحالة توتر في الأوقات الحالية بسبب القلق والترقب المسيطرين، وقد يزداد شعور الناس بالتوتر خلال شهر رمضان، لأن التغييرات في النظام الغذائي والهرمونات ومعدل السكري هي بحد ذاتها عوامل تسبب التوتر، مشيرة إلى أن الحياة قرار وأفكارنا تنعكس على نفسيتنا، لذا فالتغييرات البسيطة تمد بالشعور بالراحة، وبشعور أن هناك اختلافاً في يومياتنا. وقدمت الصفدي خمسة إجراءات يمكنها تخفيف التوتر خلال شهر رمضان، لاسيما في مرحلة العزل.

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