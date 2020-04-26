5 نصائح لصيام آمن لمرضى السكري

المصدر: ديانا أيوب - دبي

أكد استشاري الغدد الصماء في مستشفى الزهراء بدبي، الدكتور فيكرام هونديا، أن صيام مرضى السكري يحتاج إلى مناقشة مع الطبيب، مشدداً على أن مسار عملية الأيض يتبدل خلال ساعات الصيام الطويلة، بسبب التغيير في النمط الغذائي، والتعديل في جرعة وتوقيت تناول الأدوية. ولفت إلى أن كل هذه العوامل قد تؤدي إلى مضاعفات تراوح بين ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم، وصولاً إلى مضاعفات أكثر خطورة، كالنقص الحاد للسكر في الدم، والسكري الكيتوني (ارتفاع نسبة السكر في الدم مع تراكم الكيتونات)، ما يسبب الجفاف نتيجة انخفاض تناول السوائل، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسبة السكر في الدم. وأكد هونديا أن الصيام الآمن لمرضى السكري يتطلب الالتزام بهذه النصائح الخمس.

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