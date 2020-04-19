إنتبهو إلى وظائفكم.."كورونا" يضاعف الحاجة للروبوتات في العمل

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بينما يجتاح خطر "كورونا" العالم، بدأت معه فكرة الاعتماد على الروبوت تترسخ في كثير من الشركات، وبات إحلال الروبوتات محل البشر خطر حقيقي على آلاف المهن حول العالم. وبغض النظرعما إذا كان الأمر مفيدا أم لا، فإن خبراء في مهن المستقبل يرون "أن الروبوت سيحل محل البشر في أكثر من مجال، وهو الأمر الذي يبدو أن تفشي فيروس كورونا قد سارع من وتيرته".

و يقول الخبير في شؤون المستقبل مارتن فورد، لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي": " كان الناس يقولون إنهم يريدون عنصرا بشريا ليخدمهم ويتفاعل معهم، لكن ذلك تغيرالآن، فانتشار كورونا يغير تفضيلات الناس وخياراتهم ويفتح المجال لفرص استخدام أكبر للآلات"،

وحاليا يجري تطوير الذكاء الصناعي القادر على أن يحل محل المدرسين في المدارس ومدربي الرياضة والمستشارين الماليين، وتقوم شركات التكنولوجية الكبرى بتوسيع استخدام الذكاء الصناعي، "فيسبوك" و"غوغل" على تقنيات الذكاء الصناعي في وظائف معينة لا يستطيع الموظفون القيام بها وهم يعملون من المنزل، فليس من الضروري أن يكون المستشار عبر الشاشة شخصا حقيقيا، عليه فقط أن يفكر ويتصرف كشخص حقيقي.

وتقوم شركات، عدة بتوسيع مجالات استخدامها للإنسان الآلي لتجنب احتكاك البشر وتقليل عدد الموظفين الذي يجب حضورهم للعمل في المكتب. ويستخدم الروبوت أيضا لإنجاز أعمال لا يستطيع الموظفون إنجازها من منازلهم.

تستخدم سلسلة "وولمارت" التجارية الأميركية مثلا، إنسانا آليا لمسح البلاط، وفي كوريا الجنوبية استخدمت روبوتات لقياس الحرارة وتوزيع المواد المعقمة. ومع تحذير خبراء الصحة من أن ضرورة التباعد قد تمتد إلى عام 2021 تصبح الحاجة للإنسان الآلي أكثر إلحاحا.

وخلال الفترة القليلة الماضية قامت شركة UDV Robots الدنماركية، المتخصصة بتصنيع الروبوتات التي تقوم بالتعقيم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، بشحن المئات من منتوجاتها إلى مستشفيات في الصين وأوروبا.

ولكن لا تزال هناك بعض القيود والعوائق، فيقول خبير الروبونات مورغان مورإن استخدام الماكنات في البقالات يقلل الاحتكاك بالبشر، لكن هذه الماكنات لا تعمل بشكل جيد دائما، وكثيرا ما تتعطل، لذلك يتجنبها الزبائن ويفضلون الذهاب لموظفي المحاسبة. ويضيف إذا استخدمت شركة إنسانا آليا ليحل محل الموظف فمن غير المحتمل أن تعود لاستخدام موظفين من البشر، وتعد تكلفة بناء الإنسان الآلي وتشغيله مرتفعة، لكن بمجرد وصوله إلى الخدمة يصبح ارخص من استخدام العنصر البشري.

ويقول مارتن فورد خبير شؤون المستقبل إن استخدام الإنسان الآلي في مرحلة ما بعد كورونا سيعطي امتيازات تسويقية، ويوضح أن الناس سيفضلون الذهاب إلى مكان يستعين بعدد أقل من البشر وعدد أكبر من الماكنات لأنهم يعتقدون أن ذلك يقلل من المخاطر.

ويتنبأ تقرير صادر عن شركة ماكينزي للاستشارات عام 2017 أن ثلث العاملين في الولايات المتحدة سوف يحل محلهم آلات وذكاء اصطناعي بحلول عام 2030. لكن احداثا كالأوبئة كفيلة بتسريع العملية ، ويقول الخبراء أن الأمر منوط بالبشر ليقرروا كيف سيكيفون دخول التكنولوجيا إلى العالم..