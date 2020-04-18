أول دولة في العالم تعلن خلوها من كورونا: كل الاختبارات سلبية

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

أعلنت جزر كوك بمنطقة المحيط الهادئ خلوها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي أول دولة في العالم تقوم بذلك، بعد أن جاءت نتائج جميع الاختبارات التي أجريت هناك سلبية.

وأكد رئيس الوزراء، هنري بونا، خلو جزر كوك من «كوفيد-19»، مع عدم تسجيل أي حالات لفيروس كورونا سابقاً، وكانت نتائج جميع الاختبارات سلبية، وفق بيان صادر عن مكتبه الليلة قبل الماضية.

وأجرت السلطات المختصة في جزر كوك نحو 900 اختبار منذ الشهر الماضي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وجزر كوك، جزيرة ذات حكم ذاتي، تابعة لنيوزيلندا، في جنوب المحيط الهادئ، على بعد نحو 3200 كيلومتر من ولنغتون، وتضم 15 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة.

وفرضت البلاد قيوداً في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، بعد أن بدأت نيوزيلندا الإبلاغ عن عشرات من حالات الإصابة بالفيروس، وألغت جميع التجمعات الكنسية، وطالبت السكان بالبقاء في منازلهم.

ورفعت الحكومة أيضاً بعض القيود، من بينها السفر بين جزيرة راروتونغا، حيث تقع العاصمة أفاروا، والجزر الأخرى.

وذكرت الحكومة أن الكنائس في مختلف أنحاء البلاد ستفتح أبوابها اعتباراً من اليوم السبت، بينما ستفتح المدارس أبوابها مجدداً اعتبارا من بعد غد الاثنين. وسيتعين على الطلاب ورواد الكنائس ممارسة التباعد الاجتماعي. غير أنه لن يسمح بتجمعات تضم أكثر من 10 أشخاص.

