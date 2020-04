تمرين تنفس مفيد في ظل كورونا.. مؤلفة «هاري بوتر»: ساعدني على التعافي

روّجت مؤلفة سلسلة روايات «هاري بوتر» ج. ك. رولينج، لأسلوب تنفس مفيد، مشيرة إلى أنه ساعدها على التعافي من كل أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19» التي عانت منها مؤخراً.

وأوصت الكاتبة الشهيرة متابعيها على مواقع التواصل بالاستفادة من التمرين، ونشرت مقطع فيديو للطبيب في مستشفى كوينز في المملكة المتحدة، سارفراز مينشي، يشرح فيه كيفية إجراء هذا التمرين.

وأوضح الطبيب في المقطع الذي ينفذ فيه خطوات التمرين بشكل عملي، أنه مع العدوى نحتاج إلى كمية جيدة من الهواء تصل إلى قاعدة الرئتين، مشدداً على أنه حتى من دون إصابة يمكن الاستفادة من التمرين. ويعتمد على الخطوات التالية:

- أخذ خمسة أنفاس بعمق، ومع كل مرة يتم حبس النفس لمدة خمس ثوان.

- مع النفس السادس بعد الشهيق حاول السعال مع تغطية فمك.. وافعل ذلك مرتين.

- بعد هاتين الدورتين.. ارقد على الفراش على بطنك مع وسادة أمامك وتنفس بعمق قليلاً خلال الدقائق العشر التالية،

- مع عدم النوم على الظهر خلال فترة العدوى كي لا تصغر المسالك التنفسية التي تقع في الخلف وليس بالأمام.

يشار إلى أن مؤلفة هاري بوتر ذكرت أن أسلوب التنفس هذا ساعدها في التغلب على أسوأ الأعراض التي كانت لديها، رغم أنها لم تخضع لتحليل، كما أوصاها به زوجها الذي يعمل طبيباً في المملكة المتحدة. وتابعت «تعافيت تماماً وأريد أن أشارك أسلوباً أوصاني به الأطباء، لا يكلف شيئاً، ولا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه قد يساعدكم أو يساعد أحبابكم كثيراً، مثلما حدث معي».

من ناحيتهم، أشاد متابعون للكاتبة على حسابها بـ«تويتر» بتمرين التنفس، ومن بينهن ناجية من «كورونا» أشادت بالتمرين من واقع تجربتها، بعد إصابتها بالفيروس، وبقائها في المستشفى لست ليال.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube