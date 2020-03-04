نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة يشير إلى متلازمة خطرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

اعتبرت طبيبة أمراض النساء الألمانية الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش أن نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ إذ يشير إلى مشكلة صحية خطرة.

وأوضحت أن نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة يشير إلى متلازمة تكيس المبايض، التي تؤدي إلى فرط إنتاج هرمون الذكورة «أندروجين».

ومن الأعراض الأخرى لمتلازمة تكيس المبايض اضطرابات الطمث وآلام في الحوض واعتلال المزاج. وأشارت الطبيبة إلى أن خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض يرتفع لدى البدينات بصفة خاصة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى العقم.

كما قد يرجع نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة إلى بدء مرحلة انقطاع الطمث المعروفة في اللغة الدارجة باسم «سن اليأس»؛ إذ يتسبب تراجع إنتاج هرمونات الأنوثة «الإستروجين» و«البروجستيرون» في زيادة نمو الشعر في الوجه.

لذا يجب استشارة طبيب أمراض النساء لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة وعلاجه في الوقت المناسب.