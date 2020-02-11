(بالصور).. روبوت مبتسم يقدم نصائح عن «كورونا» ويطمئن القلقين

المصدر: نيويورك - رويترز

وقف روبوت تعلو الابتسامة وجهه في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأميركية لإسداء النصائح للمارة القلقين من انتشار فيروس كورونا.

وقدم الروبوت (بروموبوت) النصح للناس أول من أمس، بمعلومات عن الفيروس الجديد. وبدافع الفضول، توقف عابرون، وملأوا استبياناً قصيراً على شاشة تعمل باللمس وتشبه جهاز الآيباد على صدر الروبوت وحاوره بعضهم.

ويصل طول (بروموبوت) إلى متر ونصف المتر، وهو من صنع شركة ناشئة بمدينة فيلادلفيا تنتج أجهزة روبوت خدمية ذاتية القيادة لصالح الشركات وتديرها مجموعة من الروس.

وقال مسؤول تطوير الأعمال في الشركة أوليج كيفوركوتسيف: «ابتكرنا برامج خاصة لرصد أعراض فيروس كورونا». وأضاف «نتفهم أهمية هذه المشكلة وقلق الناس، إنهم خائفون من هذا الأمر. لكنهم إذا فهموا أموراً قليلة بسيطة مثل أعراض فيروس كورونا وما ينبغي فعله للوقاية منه فسيصبح كل شيء على ما يرام، وسيسعد الجميع».

والروبوت لا يرصد الإصابة بالفيروس في حقيقة الأمر. بل يسأل إن كانت أعراض شائعة كالحمى قد ظهرت على الشخص الذي يتعامل معه ويجيب الشخص بالضغط على «نعم» أو «لا» على الشاشة التي تعمل باللمس. ويتلقى الشخص بعد ذلك رسالة لطمأنته إن كان جوابه بالنفي.

وقالت امرأة من لندن تدعى تارا هيلي وتزور نيويورك: «هذا الشيء شديد الذكاء. إنه ذكي بالفعل».

لكن آخرين لم ينبهروا كثيراً. وقال توماس مكاليندن، من اسكتلندا: «هذا خبل.. لكن هذه هي نيويورك بالنسبة لي».

