ماكياجك.. بحسب برجك الفلكي

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

إن كنت من المهتمات بالأبراج الفلكية ومتابعيها، تقدم Wet n Wild مجموعة تعتمد على فكرة الأبراج الفلكية، بألوان ودرجات تتناسب بحسب نوع البرج، سواء كان هوائياً، أو مائياً، أو ترابياً، أو نارياً.

وتميل مجموعة الأبراج الفلكية الهوائية والمناسبة لكل من صاحبات برج الميزان، والدلو، والجوزاء، إلى الألوان الفاتحة مثل الـ«نود»، وتلك ذات التأثير المتوهج، بينما تميل مجموعة الأبراج النارية التي يقع تحتها كل من برج الأسد، والقوس، والحمل، إلى درجات الأحمر الداكن والوردي، سواء في مستحضرات اللمعة، وملمع الشفاه، وظلال العيون.

وتتوافق مع صاحبات الأبراج الترابية، وهي الجدي، والعذراء، والثور، الألوان الترابية الدافئة في مستحضرات اللمعة أو الـ«هايلايتر»، وملمع الشفاه، وظلال العيون هي ما تحتاجه صاحبات هذه الأبراج لإطلالة متوهجة تعبر عن صفات نجومهن، ويميل مجموعة ماكياج صاحبات الأبراج المائية، وهي السرطان، والعقرب، والحوت، إلى درجات الأزرق، والأخضر، وهي المنتجات التي تتوفر على موقع التسوق الإلكتروني «GlamBeaute.com»، بسعر 90 درهماً إماراتياً.