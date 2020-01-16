«سيروم فيتامين سي» .. مفتاح يُعيد للبشرة جمالها

المصدر: دارمشتات - د.ب.أ

أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن «سيروم فيتامين سي» يعدّ بمثابة مفتاح الجمال للبشرة، إذ يساعد على التمتع ببشرة متجانسة تشع إشراقاً وحيوية.

وأوضحت أن «فيتامين سي» يمنع تكون «الميلانين»، ومن ثم يحول دون نشوء بقع داكنة. كما يتوغل «فيتامين سي» إلى طبقات البشرة العميقة لتنشيط بناء «الكولاجين»، ما يحدّ من الندبات والبقع الداكنة من ناحية ويُعيد للبشرة مرونتها ومظهرها المشدود من ناحية أخرى. وإضافة إلى ذلك، يندرج «فيتامين سي» ضمن مضادات الأكسدة، ومن ثم يعدّ سلاحاً فاعلاً لمحاربة ما يُعرف بالجذور الحرة «Free Radicals»، التي تهاجم خلايا البشرة وتعجل بظهور التجاعيد.

وعن كيفية الاستخدام، أوضحت البوابة أنه بعد تنظيف البشرة يتم وضع ثلاث إلى خمس قطرات من «السيروم» على البشرة وتوزيعها جيداً، كي تمتصها البشرة.