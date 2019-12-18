حقائب النساء تزدان بنقوش جلد التمساح

المصدر: برلين - د.ب.أ

تتألق الحقائب في شتاء 2019/‏2020 بنقوش جلد التمساح، لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأناقة والفخامة. وقال خبير الموضة الألماني، كارل تيليسين، إن الحقائب النسائية تزدان هذا الشتاء بنقوش جلد التمساح ذات اللون البني بصفة خاصة، التي تتمتع بمظهر كلاسيكي يثير الحنين إلى الماضي، مشيراً إلى أنها تتناغم مع الملابس ذات الألوان الترابية، كالبيج والرملي والبني، كما تبدو رائعة مع المعطف ذي اللون الجملي والمعطف الفرو.

وأضاف تيليسين أنه يمكن الحصول على إطلالة متجانسة من خلال تنسيق الحقيبة مع بوت يكتسي بجلد التمساح أيضاً، لافتاً إلى إمكانية تنسيق الحقيبة مع قطع أخرى تزدان أيضاً بنقوش جلد الحيوانات الرائجة بقوة حالياً، كنقوش جلد الثعبان أو نقوش جلد النمر.