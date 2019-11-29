الترطيب.. روتين مقاوم للأجواء الباردة

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

مع الانشغال بكيفية الاستمتاع بأجواء الشتاء المحببة، والتخطيط لموسم الإجازة والعطلات، مع نسيان أن اختلاف الجو والبرودة تسبب جفاف البشرة وتشققها وبشكل مفاجئ وسريع. من أجل الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة، ينصح خبراء «هيمالايا» أعشاب بتغيير نظام العناية والتحول إلى منتجات تحتوي على مكونات تساعد البشرة خلال هذه الأشهر الباردة، من خلال التحقق من المكونات الموجودة في المنتجات، والتأكد من أنها مناسبة لهذا الموسم.

وينصح الخبراء باستخدام المنتجات المعزّزة بمكونات التوت الغني بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على مرونة بشرتك، كما يحافظ زيت الزيتون وزيت الأرجان وزيت اللوز على تغذية ونعومة البشرة طوال اليوم، بينما تساعد الفاكهة والخيار والفحم على التنظيف والترطيب العميق للبشرة، مع الحرص على أن تتفاوت المنتجات بين الغسول، والتقشير، والأقنعة، والترطيب.

كما يؤكد خبراء «هيمالايا» أعشاب على أهمية روتين الترطيب في كل الحالات ومختلف المواسم والأجواء ومهما كانت الأسباب، لما للترطيب من قدرة على تعزيز النضارة والبشرة الموحدة، مع ضرورة الاعتناء بالتغذية الصحية.

يساعد الاستخدام المنتظم للوشن الجسم على تخفيف الجلد المتقشر والمشدود، وعلى تنعيم المناطق الخشنة، خصوصاً إذا تم استخدامه بعد الاستحمام، كما يحافظ على مرونة ونسيج البشرة والتخلص من الجلد الميت.

يساعد لوشن الجسم على تأخير ظهور التجاعيد، حيث من المعروف أن الجفاف والخشونة من أهم أسباب تشكل التجاعيد والخطوط غير المرغوب فيها.