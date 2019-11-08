5 نصائح للحفاظ على البشرة من سرطان الجلد

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

يعتبر سرطان الجلد أحد أهم السرطانات التي يمكن لها أن تصيب الإنسان، وتعود أهميته لكونه قابلاً للشفاء تماماً بنسب عالية في حال تم كشفه وتدبيره بشكل صحيح في الوقت المناسب.

من المهم معرفة أن سرطان الجلد ممكن أن يظهر على منطقة من مناطق الجلد، ولكنه أكثر شيوعاً بشكل كبير على الجلد المعرض لأشعة الشمس، خصوصاً المناطق التي تعرضت لفترات طويلة تراكمية من أشعة الشمس على مر السنوات ومنذ عمر الطفولة.

وبحسب أخصائية الأمراض الجلدية وطب التجميل في دبي، الدكتورة شدن ناجي، يكمن المفتاح لتحقيق وقاية من سرطان الجلد في الوقاية الصحيحة من أشعة الشمس، خصوصاً للبشرات الفاتحة، مع العلم ان سرطان الجلد ممكن ان يصيب البشرات ككل، ولكن بمعدل أكبر للأشخاص ذوي البشرات البيضاء. وفي ما يلي بعض النصائح: