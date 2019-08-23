«البليزر» الجلدي يهيمن على الموضة النسائية

المصدر: برلين - د.ب.أ

يتربع «البليزر» الجلدي على عرش الموضة النسائية في خريف/‏شتاء 2019/‏2020، إذ تألقت به عارضات أزياء ماركات عالمية عدة.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية، إنكا مولر - فينكلمان، أن «البليزر» الجلدي يكتسي باللون الأسود، ليمنح المرأة إطلالة جريئة على غرار أبطال فيلم «ماتريكس»، مشيرة إلى إمكانية تأكيد هذه الإطلالة الجريئة، من خلال تنسيق «البليزر» مع سروال جلدي أو تنورة جلدية باللون الأسود أيضاً.

وأضافت أنه يمكن تخفيف الطابع الحاد لـ«البليزر» الجلدي، من خلال تنسيقه مع قطع مفعمة بالرقة والأنوثة، مثل تنورة بليسيه أو سروال من الحرير.