4 نصائح لحفظ سلامة الأطفال في الصيف

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يقدم الأخصائيون في مستشفى كوك للأطفال بعض الإرشادات لحفظ سلامة الأطفال، وتمكينهم من الاستمتاع بإجازتهم الصيفية. ويجب على الأهالي معرفة كيفية تجنيب أبنائهم المرض، حيث إن التعرّض للحرارة قد يؤدي إلى الجفاف، أو الإعياء، أو التشنجات، أو حتى ضربات الشمس.

شرب الماء

أول ما يجب معرفته هو أهمية شرب الماء. فبسبب الرطوبة ترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من المعتاد، فيحتاج الجسم إلى كمية أكبر من المياه للبقاء بارداً. ويجب تشجيع الأطفال على شرب المياه طوال الوقت، وتزويدهم بالمشروبات المنعشة، كعصير جوز الهند والبطيخ. وعلى الأطفال شرب المياه قبل اللعب وخلاله وبعد الانتهاء منه. ويجب ألا يشرب الأطفال ما دون الستة أشهر الماء، لكن يجب إرضاعهم أكثر من المعتاد لتجنب الجفاف.

ثياب مناسبة

يجب على الآباء اختيار ثياب أطفالهم بذكاء، ويجب أن يلبس الأطفال ثياباً فضفاضة وألوانها فاتحة. فالألوان الفاتحة تمتص أشعة الشمس بشكل أقل، وتساعد الثياب الفضفاضة الجسم على إفراز العرق وإخراج الحرارة. علاوة على ذلك، ينبغي وضع واقٍ من الشمس على جلد الطفل أثناء النهار.

وبعد انتهاء الأطفال من اللعب، اجعلوهم يتمتعون بحمام بارد يحافظ على صحتهم وطاقتهم. جدير بالذكر أن السباحة تعدّ من أفضل النشاطات الخارجية المفيدة لأطفالكم خلال موسم الصيف.

علامات الإعياء

من المهم عند الأهل معرفة علامات الإعياء على أطفالهم، لمعرفة متى يمكنهم إبعادهم عن المجهود وإراحتهم. من بعض العلامات: «سرعة دقات القلب والقيء والصداع والضعف والدوخة والبشرة المتعرقة والإغماء والتشنجات والنعاسوالتعب».

وقت اللعب

يجب على الأهل التخطيط للعب الأطفال خارجاً في الصباح الباكر، قبل وصول درجة الحرارة إلى الذروة. لتجنب تعرّض الطفل للشمس ما بين الساعة 11 والثالثة ظهراً، حين تكون الشمس في أوج توهجها، كما يمكن الاستمتاع باللعب والتسلية في الأماكن المغلقة والصالات المكيفة أو المظللة. ويجب عدم ترك الأبناء في السيارة خلال الصيف، ولو لبضع دقائق، لأن السيارات تزداد حرارتها بشدة، وأجسام الأطفال تزداد حرارتها أسرع من أجسام البالغين بثلاث أو خمس مرات، وحتى إنزال النوافذ لا يجنب الضرر.