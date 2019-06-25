الحمل بعد الـ 30 يُطيل عمر المرأة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

هل يمكن أن يؤثر توقيت الحمل حقاً في حياة الأم؟ نعم، هذا ما أكدته دراسة لباحثين من كلية الطب بجامعة بوسطن، التي أشارت إلى ثمة علاقة بين وقت الحمل وطول عمر الأم.

ومن خلال الدراسة واسعة النطاق، التي تم إجراؤها على 551 أسرة، تبين أن النساء اللائي حملن بعد بلوغ سن الـ30 يُتوقع لهن حياة أطول من الأمهات اللائي ولدن الطفل الأخير قبل بلوغ سن الـ30.

وأفادت الدراسة بأن النساء اللائي تمر أجسامهن بالحمل في سن متأخرة يتقدمن في العمر بشكل أبطأ، وهذا هو أهم ما توصلت إليه الدراسة العلمية. ومع ذلك أكدت باولا سباستيان، أن الحمل الاصطناعي لم يعط النتائج نفسها في إطالة عمر المرأة، حيث تقول مديرة البحث إن المرأة التي تمر بفترة حمل متأخر تتمتع، على ما يبدو، بجسم وجهاز تناسلي يتقدمان في العمر بوتيرة أبطأ، كما أن الساعة البيولوجية في بعض النساء تكون أبطأ من غيرها.

وأكدت الدراسة أيضاً تفاصيل مدهشة؛ ففي جميع الأسر المشاركة كانت هناك نساء من أعمار متقدمة، وقد وجد أن 462 من الأمهات اللائي بلغن عند ولادتهن الأخيرة 33 عاماً أو أكبر، وصلت أعمارهن إلى 95 عاماً أو أكثر.