زيت الورد.. سر لجمال البشرة والشعر

المصدر: برلين - د.ب.أ

يعدّ زيت الورد بمثابة سر جمال البشرة والشعر، حيث إنه يمنح البشرة مظهراً نقياً ونضراً وملمساً ناعماً ومخملياً من ناحية، ويضفي على الشعر لمعاناً وبريقاً من ناحية أخرى. وأوضح فنان التجميل الألماني، باتريك مالدينجر، أن زيت الورد يعد مثالياً للبشرة الجافة والبشرة، التي تميل للشوائب بصفة خاصة، حيث إنه يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة ويحارب الالتهابات، ويساعد على تحفيز سريان الدم، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة، وذلك بفضل احتوائه على حمض (ألفا-اللينولينيك) مثلا. ويمتاز زيت الورد أيضاً بتأثير مضاد للأكسدة.

وللحصول على شعر لامع يمكن إضافة زيت الورد إلى الشامبو، كما يمكن مزجه مع زيت جوز الهند لتحضير ماسك للشعر لمدة 15 دقيقة، حيث يعمل هذا الماسك على تهدئة فروة الرأس المتهيجة من ناحية، ويمنح الشعر بريقاً من ناحية أخرى.