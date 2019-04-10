إطلالة كاملة الأوصاف في ليلة العمر

المصدر: برلين - د.ب.أ

في «ليلة العمر» تحلم كل عروس بأن تكون في كامل تألقها، ومحط أنظار الجميع، بفستان زفاف مناسب يكمل الفرحة في هذه المناسبة الشديدة الخصوصية. وتنصح خبيرات مظهر العروس بضرورة اختيار شكل فستان الزفاف تبعاً لطبيعة قوامها، لأن ذلك يكمل إطلالة العروس، ويبرز محاسنها. وقالت مستشارة المظهر الألمانية، نانسي فايتسيل، إن «فستان عروس البحر يعدّ أكثر فساتين الزفاف شهرةً، ويحظى بطلب كبير من العرائس»، موضحة أنه «يمتاز بقصة ضيقة بالجزء العلوي من الجسم والخصر والأرداف والأفخاذ، وبقصة واسعة بدءاً من الركبتين». ويغازل ذلك الفستان في المقام الأول العروس التي تتمتع بقامة طويلة وقوام ممشوق، نظراً لأنه يسلط الأضواء على محاسن قوامها.

«الدوقة»

أكدت خبيرة الموضة الألمانية، تاتيانا شلوسل، أن فستان الدوقة يعدّ أيضاً واحداً من أشهر فساتين الزفاف، ويمنح العروس إطلالة الأميرات، موضحة أنه «فستان على شكل حرف A، ويتمتع بقصة ضيقة بالجزء العلوي من الجسم، ويسلط الضوء على فتحة الصدر (الديكولتيه)، بينما يمتاز بقصة واسعة بدءاً من الوسط، ما يعمل على إخفاء المناطق الممتلئة بالبطن والأرداف والسيقان».

وأضافت أن «فستان (الدوقة) يعدّ مناسباً لكل أشكال القوام، إذ يداعب العروس ذات القامة القصيرة والقوام الممتلئ، فالقصة ذات الخطوط العمودية تجعل العروس تبدو أكثر طولاً ورشاقة».

ويعدّ فستان «الدوقة» مناسباً أيضا للعروس التي يتخذ قوامها شكل حرف H ذي الطابع الذكوري، إذ يمنح القوام مظهراً أكثر رقة وأنوثة، من خلال تسليط الضوء على الوسط.

«الإمباير ستايل» والقصير

من جهتها، أشارت خبيرة الموضة الألمانية، أنجيلا شتوكل، إلى أن فستان «الإمباير ستايل» يغازل في المقام الأول المرأة قصيرة القامة، إذ يمتاز بقصة ذات وسط يبدأ من أسفل الصدر مباشرة، ما يجعل القوام يبدو أطول بصرياً.

وأضافت أن «الفستان القصير يداعب في المقام الأول العروس التي تتمتع بسيقان ممشوقة وجميلة، مع مراعاة تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال».

بينما يعدّ الفستان القصير بقصة على شكل حرف A، أي الفستان ذو التنورة الواسعة، مناسباً للعروس ذات القامة القصيرة والقوام الغني بالمنحنيات. ويمتاز هذا الموديل المعروف باسم فستان «مارلين مونرو» بأنه يسلط الأضواء على الوسط من ناحية، في حين يعمل على إخفاء امتلاء الأرداف والأفخاذ.

أما الفستان القصير ذات القصة الضيقة، فيعدّ مناسباً للعروس قصيرة القامة، إذ يساير خطوط القوام ويجعل العروس تبدو أطول بصرياً. وأضافت شتوكل أن «الفستان القصير من الأمام والطويل من الخلف يداعب في المقام الأول العروس، التي تتمتع بقامة طويلة وسيقان طويلة وممشوقة».

تاتيانا شلوسل:

«فستان (الدوقة)

يمنح العروس إطلالة

الأميرات.. ويمنح

القوام مظهراً أكثر

رقة».

نانسي فايتسيل:

«فستان عروس

البحر يعدّ أكثر

فساتين الزفاف

شهرةً، ويحظى

بطلب كبير».

أنجيلا شتوكل:

«فستان (الإمباير

ستايل) يناسب قصيرة

القامة.. ويجعل

القوام يبدو أطول

بصرياً».