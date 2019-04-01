14 نصيحة تحتفظ خبيرات التجميل بأسرارها

المصدر: ندى الزرعوني - دبي

مع انتشار الحسابات الخاصة بخبيرات التجميل والماكياج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تلك المهتمة بالأمر، والتي تقدم عدداً لا يُحصى من النصائح والفيديوهات التعليمية التي تعرض مختلف الطرق والأفكار حول أساليب وضع الماكياج وتقنياته، إلا أن هناك دائماً بعض النصائح المهمة وشديدة الدقة، التي غالباً ما لا يتم التركيز عليها لبساطتها الشديدة، إلا أنها يمكن أن تغير الكثير في النتيجة النهائية للماكياج والتطبيق المتقن، إليك بعضها:

البشرة

1- إن كنتِ ممن يفضلن الحصول على لون ذهبي صيفي، قد يكون من الأفضل اختيار درجة لون أساس أقل من درجة لون بشرتك، ومن ثم خلط القليل من المنتج السائل الذهبي أو البرونزي مع سائل كريم الأساس، ما يعني الوصول إلى درجة لون بشرتك الصحيح بالتأثير الذهبي المرغوب، حيث تميل المنتجات البرونزية إلى تسمير البشرة.

2- النصيحة السابقة لا تنطبق على منتجات التسمير أو «البرونز» من فئة البودرة، وفي هذه الحالة يفضل اعتماد لون كريم أساس مقارب للون البشرة والحرص على تنوير منطقة أسفل العين بشكل مثالي وصحي، ووضع البودرة البرونزية على المناطق التي غالباً ما تتعرض للشمس، مثل جوانب الجبهة، والوجنتين، ومنتصف الأنف، والقليل على الذقن.

3- بعد اختيار منتج إخفاء العيوب الـ«كونسيلر» المناسب لك، وإن كنت تعانين من هالات سوداء واضحة، قد يكون الاعتماد على مرحلة وضع كريمات تصحيح العيوب أمراً غير مجدٍ، بل يفضل اعتماد درجتين مختلفتين من الـ«كونسيلر»، إحداهما داكنة بدرجة أكبر من البشرة ومنطقة الهالات وذات لون برتقالي قليلاً، والأخرى فاتحة ذات تأثير تنويري للمنطقة.

4- بعد وضع منتج إخفاء العيوب الـ«كونسيلر» أسفل العين يفضل عدم دمجه مباشرة، والانتظار لمدة لا تقل عن دقيقة أو دقيقتين، وهي المدة التي يحتاجها المنتج للتماسك قليلاً وتكوين طبقة لا تختفي بسهولة عند طبطبتها، كما يجب وضع الـ«كونسيلر» الداكن في المنطقة الداكنة فقط دون مبالغة، لتفادي انتشار اللون الداكن بعد الدمج ووصوله إلى الخدود، بعد الوصول إلى نتيجة الإخفاء المطلوبة، يوزّع كريم الأساس السائل على كامل الوجه، ومن ثم يوضع الـ«كونسيلر» الفاتح أسفل العين مرة أخرى بهدف التنوير.

5- إن كان الماكياج يومياً وخفيفاً، يفضل وضع الـ«كونسيلر» أسفل العين بطريقة تراكمية تدريجية، أي القليل في كل مرة إلى أن يتم الوصول إلى النتيجة المطلوبة، وإن كنت تفضلين وضع البودرة المضغوطة بدلاً من كريم الأساس السائل، فيجب وضع «كونسيلر» التصحيح الداكن ومن ثم «كونسيلر» التنوير الفاتح، ومن ثم بودرة التثبيت قبل البدء بتوزيع البودرة المضغوطة على كامل الوجه، مع الحرص على تفادي إيصال فرشاة توزيع البودرة المضغوطة إلى أسفل العين أو فرك هذه المنطقة.

6- احرصي دائماً على إزالة خطوط الـ«كونسيلر» أو كريم الأساس المتراكمة قبل وضع بودرة التثبيت، لتفادي تعزيز شكل هذه الخطوط والتجاعيد بشكل أكبر مع تراكم البودرة فوقها، الأمر الذي قد يصعب تصحيحه بعد ذلك.

7- ليكن دائماً اللون الأول من ظلال العيون ذا درجة فاتحة مقاربة للون الجفن، وليكن وضع لون ظل العيون بطريقة تدريجية وتراكمية لتفادي المظهر غير النظيف أو المرتب للأطراف.

العيون

8- استخدام الفرشاة الصحيحة لدمج ظلال العيون لا يعني أنها قادرة على عمل المعجزات، فيجب عليك أخذ ما يكفي من الوقت لدمج اللون، خصوصاً في أطراف الجفون حيث غالباً ما يتراكم اللون بشكل غير صحيح.

9- عند اعتماد قلم الكحل أسفل العين، يجب الحرص على اعتماد طريقة التربيت والضغط وليس بطريقة السحب القوي، لتفادي تكوين خط واضح وحاد للكحل، وباستخدام الفرشاة الرفيعة يجب دمج الكحل للتقليل من قوة وحدة الشكل.

10- يفضل إضافة لمسة بسيطة من ظل العيون بدرجة دافئة وهادئة، لتعزيز المظهر العميق والضبابي لخط الكحل أسفل العين، ما يجعل العين تبدو أكثر اتساعاً، بينما يعمل رسم الخطوط الحادة للكحل على تضييق العين.

11- إن كنت من ذوات الجفون المبطنة، يفضل إضافة لمسة من الظل في زاوية العين المبطنة بدرجة أدكن بقليل من درجة الظل الرئيسة المعتمدة، حتى وإن كانت الألوان المعتمدة هادئة، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن اختيار لون برونزي داكن قليلاً من «باليتة» بودرة الـ«كونتور» لتكوين نوع من الظل في هذه المنطقة بشكل طبيعي وغير واضح.

12- احرصي على اختيار ماسكارا ذات لون أسود داكن، بهدف تعزيز لون الرموش وإيضاحها، ويفضل أن تكوني صبورة جداً عند وضع الماسكارا، فوضع المنتج بحد ذاته لا يعني وصولك إلى شكل الرموش المثالي وبالكثافة والطول المطلوب، بل يحقق ذلك طريقة وكثرة تكرار تمشيط الرموش لتأخذ الانحناء والطول والتوزيع المناسب، كما يفضل وضع طبقة ثانية من المنتج بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمزيد من الكثافة.

13- في حال تلطخ الجفن المتحرك بالماسكارا خلال وضعها، يجب الانتظار فترة لا تقل عن ربع ساعة حتى تجف البقع السوداء تماماً، ومن ثم إزالتها برفق عبر استخدام قطن تنظيف الأذن، فمحاولة تنظيفها وهي لاتزال رطبة يعني زيادة مساحة المنطقة المتسخة.

14- في حال واجهتِ مشكلة وجود بقعة وتلطخ أسفل العين، يمكن الانتظار حتى تجف المنطقة تماماً، ومن ثم محاولة إزالة البقعة بشكل خفيف دون مبالغة، ومن ثم استخدام فرشاة الـ«كونسيلر» ووضع بقعة خفيفة جداً منه على المنطقة المتسخة فقط والتربيت الخفيف عليها دون مبالغة أو توزيع.

يفضل أن تكوني صبورة عند وضع الماسكارا، فوضع المنتج بحد ذاته لا يعني وصولك إلى شكل الرموش المثالي.

في حال كان الماكياج يومياً وخفيفاً، يفضل وضع الـ«كونسيلر» أسفل العين بطريقة تراكمية تدريجية.