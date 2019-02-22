«البوتوكس».. علاج «سحري» للشعر التالف

المصدر: الامارات اليوم

يدهشنا العلم باكتشافاته المذهلة حتى نكاد نشعر اليوم بأن لكل مشكلة حلاً بالفعل، ومن أحد هذه الاكتشافات كان «البوتوكس» الذي قدم نتائج مذهلة في مجال حل مشكلات البشرة، حيث يحارب علامات الشيخوخة وخطوط التقدم في السن، ويعيد للبشرة شبابها ونضارتها، فهل سمعت عن بوتوكس الشعر؟

و«بوتوكس» الشعر هو علاج سحري جديد، وأجمعت كل السيدات اللواتي استخدمنه بأنه أفضل منتج لعلاج الشعر التالف وفرده، فهو حل جذري لمشكلات لشعر، حيث يتأثر الشعر أيضاً بالتقدم بالسن كالبشرة تماماً، فيتساقط ويتقصف ويبهت، ولهذا قدّم أخصائيو التجميل هذا الحل الذي سيكون بمثابة ثورة في عالم الشعر عن طريق حقن البوتوكس الذي له على الشعر التأثير نفسه على البشرة فيعيد له جماله وحيويته ولمعانه، فكيف يحصل ذلك؟

مع التقدم في السن وتعرّض الشعر لعوامل مؤذية كثيرة كالحرارة والجفاف وقلة العناية والصبغ المتكرر يستنفد الشعر مادة الكيراتين ويتحول إلى شعر تالف ومتقصف، فيأتي البوتوكس ليملس الشعر بشكل كامل ويعالجه تماماً من آثار التلف وحمايته من التعرض للتلف المستقبلي، كما يعمل على جعل الشعر أقوى وأكثف وأكثر صحةً وحيوية ولمعاناً.

وقالت المديرة الإبداعية لقسم الشعر في «تيبس أند توز» كاثرين هوكس: «ننصح السيدات باستخدام منتجات العناية المخصصة لما بعد تطبيق الكيراتين، وذلك لما لها من تأثيرات فعالة تسهم في تعزيز تأثير العلاج وإطالة مدته. حيث تساعد منتجات العناية هذه على إغلاق مسام فروة الشعر، والحفاظ على توازن على درجة الحموضة ذاتها. وفي ما يلي عدد من المواد وأسعارها:

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