الأطعمة الغنية بالألياف تقي من أمراض خطرة

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، والأمراض المزمنة الأخرى، من الذين يتناولون أغذية تحتوي على نسبة قليلة من الألياف.

وقالت الدراسة، التي أجريت بتكليف من منظمة الصحة العالمية، إن كل زيادة قدرها ثمانية غرامات في محتوى الألياف المتناولة يومياً يقابلها انخفاض تراوح نسبته بين خمسة و27% من إجمالي الوفيات وحالات الإصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني وسرطان القولون، وتراجع كذلك خطر التعرض للسكتة الدماغية وسرطان الثدي.

وتوصلت الدراسة إلى أن تناول ما بين 25 و29 غراماً من الألياف يومياً يمثل هدفاً جيداً لمن يسعون إلى الحصول على مكاسب صحية. لكن البيانات المنشورة في دورية لانسيت الطبية تشير أيضاً إلى أن تناول كميات أكبر من الألياف بمقدوره أن يوفر وقاية أكبر.

وقال الأستاذ بجامعة أوتاجو النيوزيلندية، جيم مان، الذي شارك في إعداد البحث «تقدم نتائجنا دليلاً مقنعاً للقواعد الإرشادية الخاصة بالتغذية من أجل التركيز على الألياف الغذائية، واستخدام الحبوب الكاملة بدلاً من المكررة. هذا يقلل من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض الخطرة والوفيات الناجمة عنها».