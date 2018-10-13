ماكينات القهوة الذكية.. تلبّي طلباتك وأنت في السرير

المصدر: برلين - د.ب.أ

تزخر أسواق الإلكترونيات، حالياً، بالعديد من تجهيزات المنزل الذكي، التي تتصل بغيرها من الأجهزة الجوالة، ومنها ماكينات القهوة، التي أصبحت تتعرف إلى ما إذا كان المستخدم قد عانى قلة النوم ليلاً، واستيقظ وهو يفرك عينيه، وهنا تقوم الماكينة بتحضير القهوة المناسبة وهو في السرير، إضافة إلى أنه أصبح بإمكان ماكينة القهوة التعرّف إلى الحالة الجسدية للمستخدم من خلال الساعة الذكية المتصلة بها.

وعلى الرغم من أن هذه الوظائف تبدو خيالية، إلا أن جميع ماكينات القهوة الشبكية من إنتاج شركة سيمنز تدعم هذه الوظائف حالياً، وعلى غرار جميع الأجهزة المنزلية الأخرى أصبحت ماكينات القهوة متصلة بالإنترنت، وأصبحت عمليات البرمجة أكثر تعقيداً وخصوصية؛ حيث توفر ماكينات القهوة حالياً، حسب الشركة المنتجة والخدمات المقدمة، إمكانية التحكم فيها أثناء التنقل بواسطة الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي.

وبمزيد من التفصيل يمكن للمستخدم البدء في تحضير كوب القهوة الصباحي، في حين أنه لايزال مستلقياً على السرير الدافئ، كما يقوم تطبيق الأجهزة الجوالة بإخبار المستخدم عندما ينخفض منسوب حبوب القهوة أو الماء أو اللبن، بالإضافة إلى تذكير المستخدم بموعد صيانة ماكينة القهوة. وتختلف القهوة من شركة إلى أخرى؛ حيث تأخذ كل شركة نهجاً مختلفا بعض الشيء، فشركة ميلا Miele مثلاً اعتمدت في ماكينة القهوة CM 7750 CoffeeSelect الجديدة على ثلاث حاويات لحبوب القهوة، وبالتالي يتمكن المستخدم من الاختيار حسب الذوق بين حبوب القهوة القوية لفنجان الاسبريسو، وحتى أنواع القهوة منزوعة الكافيين بمجرد الضغط على الزر.

وقامت شركة ديلونجي في ماكيناتها Maestosa الجديدة بإتاحة درجة طحن حبوب القهوة حسب الذوق الشخصي، وتقدم شركة يورا ماكينة القهوة S8 الجديدة، التي تتيح إمكانية برمجة درجة حرارة الماء الساخن على مراحل. وأوضح فولكر أرليه، المدير التنفيذي لكونسورتيوم «المطبخ الحديث»، قائلاً: «يحتاج المرء إلى قهوة قوية في الصباح، ونوع أخف خلال فترة الظهيرة».

مذاق مختلف

لا يقتصر دور ماكينات القهوة الأوتوماتيكية على تحضير نوع واحد من القهوة، بل إنها تتمكن من إعداد أكثر من 20 مذاقاً مختلفاً، بالإضافة إلى العديد من المشروبات الأخرى؛ حيث تقدم الشركات أيضاً في ماكيناتها طرق إعداد الشاي أو عصا تحريك الشوكولاتة الساخنة. وحتى بالنسبة للأشخاص، الذين يرغبون في احتساء كوب قهوة، فإن ماكينات القهوة الأوتوماتيكية توفر لهم قيمة إضافية؛ حيث تعتمد شركة كروبس Krups في ماكينتها EvidencePlus على نظام هيدروليكي، للضغط على مسحوق القهوة بوزن يصل إلى 30 كغم من أجل الاستمتاع بنكهة أقوى للقهوة، كما أعلنت شركة يورا Jura عن مطحنة جديدة في ماكينة القهوة Z6، التي تعمل على زيادة النكهة والمذاق بنسبة 12.2%.