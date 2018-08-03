«البكتيريا الخارقة» تتحدى المطهرات التقليدية

المصدر: لندن - رويترز

قال علماء إن «البكتيريا الخارقة» المقاومة للعديد من المضادات الحيوية والقادرة على نقل أمراض خطيرة بالمستشفيات؛ باتت أكثر مقاومة لمطهرات الأيدي التقليدية والمعقمات المعتمدة على الكحول والمصنعة للحماية من هذه البكتيريا.

وفي دراسة متعلقة بما وصفه الباحثون بأنه «موجة جديدة من البكتيريا الخارقة»، وجد الفريق أيضاً تغييرات جينية معينة حدثت خلال 20 عاماً للمكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين، وتمكنوا من تعقب وتوضيح مقاومتها المتنامية.

وتستطيع بكتيريا المكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين، وهو نوع من المضادات الحيوية، إصابة المسالك البولية والجروح ومجرى الدم بعدوى يصعب علاجها، والسبب الأساسي في ذلك هو مقاومتها للعديد من أنواع المضادات الحيوية.

ولجأت مؤسسات طبية على مستوى العالم إلى تطبيق خطوات صارمة للنظافة الشخصية في مسعى للتغلب على البكتيريا الخارقة في المستشفيات، التي تتضمن أيضاً ما يعرف بالمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، وهو مضاد حيوي ينتمي لعائلة البنسلين. وعادة ما تتضمن هذه الخطوات استخدام مطهرات وصابون لليدين يحتوي على الكحول.

وفحص الباحثون 139 عينة بكتيرية منفصلة جرى جمعها من عام 1997 حتى عام 2015 من مستشفيين في ملبورن، ودرسوا مدى نجاح كل بكتيريا في النجاة من التعرض لكحول الآيزوبروبيل المخفف، ووجدوا أن العينات التي جمعت بعد عام 2009 باتت أكثر مقاومة في المتوسط للكحول مقارنة بالبكتيريا التي جمعت قبل عام 2004.

وقال بول جونسون أستاذ الأمراض المعدية في مؤسسة أوستين هيلث في أستراليا، الذي شارك في قيادة فريق الدراسة، إن النتائج يجب ألا تؤدي لتغيير جوهري في استخدام المطهرات المعتمدة على الكحول.

وأضاف: «تعد مطهرات اليدين المعتمدة على الكحول ركيزة أساسية في السيطرة على العدوى بالمستشفيات، ولاتزال فاعليتها عالية في تقليل انتقال أنواع من البكتيريا الخارقة بالمستشفيات، خصوصاً المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين».

وقال تيم ستينيير عالم الأحياء الدقيقة بمعهد دوهرتي بأستراليا، الذي شارك أيضاً في قيادة الدراسة، إن على السلطات الصحية تجربة مطهرات تحتوي تركيزات أعلى من الكحول ومتابعة جهود ضمان المستوى العالي من النظافة بالمستشفيات، وعزل المرضى المصابين بعدوى المكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين.