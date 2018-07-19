(بالغرافيك).. الملابس الصينية.. تاريخ من الحرير والحروب

المصدر: ندى الزرعوني - دبي

تعدّ الملابس أحد أكثر العناصر المبهجة في تاريخ الصين الضارب في القدم، حيث تعود صناعة الملابس في الصين إلى ما قبل التاريخ، أو ما يقارب 7000 سنة مضت، كما اكتشفت بعض القطع الأثرية التي تعود إلى 18 ألف سنة، من إبر خياطة مصنوعة من العظام، وخرز من الأصداف، ما يكشف انتشار الخياطة والتزيين في الحضارات الصينية الأولى.

لطالما عكست الملابس أنواعها وجودتها وتطوّرها وقطعها المختلفة المستوى والمكانة الاجتماعية والسياسية، الأمر الذي بدا جلياً في التاريخ الصيني أيضاً، بينما تتخذ الأزياء الصينية من موسمي الصيف والربيع، غالباً، فترة ازدهار، سواء في الخامات والألوان، إضافة إلى فترة المناطق المتحاربة، ما كشف عن ملابس مختلفة، كشفت مراكز مرتديها والمناطق التابعين لها.

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