الاستحمام المتكرر.. كابوس مزعج للبشرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يُعد الاستحمام من الأمور المحببة والشائعة خلال فصل الصيف بصفة خاصة؛ حيث يتخلص المرء من إفرازات العرق والتعب، ويشعر بالانتعاش والاسترخاء. غير أن الاستحمام المتكرر يمثل كابوساً مزعجاً للبشرة؛ حيث إنه يسلب الدهون منها ويجعلها تقع فريسة الجفاف. وقالت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، برناديته إيبرلاين، إن الاستحمام مرات عدة يومياً يؤذي البشرة؛ حيث إنه يتسبب في جفافها، وقد يؤدي في أسوأ الحالات إلى الإصابة بالإكزيما.

وقال طبيب الأمراض الجلدية الألماني، إرهارد هاكلر، إن الاستحمام مرة واحدة يومياً يعد أمراً زائداً على الحاجة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون جفاف البشرة أساساً.

وأضافت إيبرلاين أن الماء بمفرده يُلحق ضرراً بحاجز الحماية الطبيعي للبشرة.وأشارت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، يائيل آدلر، إلى أنه ليس من الضروري تنظيف الجسم بأكمله باستخدام الصابون أو جل الاستحمام، مؤكدة أنه يكفي تنظيف المناطق، التي تنبعث منها رائحة العرق الكريهة فقط، ألا وهي: الإبط وطيّة الأرداف ومنطقة العانة والأقدام وتحت الثديين بالنسبة للنساء.