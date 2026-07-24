350 كتاباً لأطفال «مدينة الإمارات الإنسانية»

قادت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، نائبة رئيسة مجلس الأمناء في «مؤسسة كلمات»، زيارة مشتركة نظمتها المؤسسة و«المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، شهدت تقديم 350 كتاباً للأطفال المقيمين فيها، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز حضور القراءة والمعرفة، ودعم الجوانب النفسية والتعليمية والإبداعية للأطفال في البيئات الإنسانية.

وشملت المبادرة إهداء «مؤسسة كلمات» مكتبة متنقلة تضم 100 كتاب ضمن مبادرة «تبنَّ مكتبة»، إضافة إلى تقديم 50 نسخة من كتاب «بيت الحكمة» للأطفال المشاركين في الفعالية، بينما قدم «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» 200 كتاب ضمن مبادرة «كان يا ما كان»، في خطوة تؤكد أهمية الشراكات الثقافية في إيصال المعرفة إلى الأطفال، وتعزيز حقهم في التعلم والخيال والتعبير.

ويعد هذا الإهداء الثاني الذي تقدمه «مؤسسة كلمات» لأطفال مدينة الإمارات الإنسانية، بعد إسهاماتها السابقة التي تضمنت توفير 400 كتاب، وأسهمت في إنشاء مساحة ثقافية داعمة تتيح للأطفال فرصة التفاعل مع الكتب والقصص، وتنمية قدراتهم الإبداعية والمعرفية.

وتضمن برنامج الزيارة فعالية ثقافية تفاعلية شارك فيها 50 طفلاً تراوح أعمارهم بين ست و10 سنوات، جمعت بين القراءة والفنون والأنشطة الإبداعية.

وشملت الفعالية جلسة قرائية لقصة «طربوش جدي» قدمتها نور اللوح من «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين»، إلى جانب نشاط «الطربوش السحري» الذي حفّز الأطفال على ابتكار حكاياتهم الخاصة وإطلاق خيالهم، فضلاً عن ورشة إبداعية صمم خلالها الأطفال إطارات لصورهم مستوحاة من أجواء القصة وشخصياتها.

وقالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي: «شهدت العلاقة بين القراءة والمعرفة من جهة، والعمل الإنساني من جهة أخرى، تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية.

فبعد أن كان التركيز ينصب على تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، اتسع الفهم العالمي للتنمية الإنسانية ليشمل بناء القدرات، وتوسيع الفرص وتعزيز جودة الحياة».

وقالت رئيس مجلس إدارة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي: «قد لا تستطيع القصص تغيير الظروف التي يعيشها الأطفال، لكنها قادرة على منحهم مساحة من الأمان، ومساعدتهم على تخيل مستقبل أجمل. فالكتاب يفتح نافذة على عوالم جديدة، ويمنح الطفل فرصة للتعلم والتعبير واكتشاف ذاته».