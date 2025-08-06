سمكة تسقط من السماء وتتسبب بحريق هائل

شاءت مجموعة من الصدف المذهلة أن تتسبب بحريق هائل تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في منطقة كولومبيا البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية متعددة بينها "يو بي آي" أن سمكة سقطت من السماء تسببت بشرارة كهربائية أدت لاشتعال الحريق. أما كيف سقطت السمكة من السماء فقال رجال الإطفاء أن المرجح أنها سقطت من منقار عقاب كان ينوي التهامها، قبل أن تسقط على أسلاك كهرباء وتتسبب بتشغيل شرارة أدت إلى الحريق.

وصرحت إدارة إطفاء أشكروفت على مواقع التواصل الاجتماعي أن رجال الإطفاء استجابوا إلى جانب عمال المرافق من هيئة الطاقة الكهرومائية في كولومبيا البريطانية، بالإضافة إلى مربي الماشية المجاورين، عندما اندلع حريق في الأحراش بالقرب من الطريق السريع، وسرعان ما حدد رجال الإطفاء أن الحريق نجم عن اصطدام سمكة بخط كهرباء يقع على بُعد أكثر من كم من أقرب مسطح مائي.

وكتب مسؤولو إدارة إطفاء الحرائق: "أسقط طائر عقاب سمكة على خط الكهرباء، ما تسبب في تساقط الجمر مع السمكة على الأعشاب الجافة في الأسفل". وأضافوا: "نشتبه في أن حجم السمكة وحرارة النهار ربما يكونا سبب سقوط الطائر المتعب نوعًا ما من صيده. أو ربما يكون هناك شك آخر في أنه سئم من السمك النيء وأراد تجربة السمك المطبوخ". وأكد المسؤولون أنه تم التعرف على الطائر الجارح وأنه "لم يُصب بأذى في الحادث"، أما السمكة فقد شويت بالكامل.

كما أدى الحادث إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض سكان منطقة أشكروفت.