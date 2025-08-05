مصرع رجل خلال حفل لفرقة «أويسيس» في لندن

لقيَ رجل أربعيني مصرعه جرّاء سقوطه خلال حفل موسيقي لفرقة «أويسيس»، بملعب ويمبلي في لندن.

وقالت الشرطة في بيان: «عُثر على رجل أربعيني مصاب بجروح ناجمة عن سقوط، وتأكدت وفاته في مكان الحادث» الذي وصلت إليه الشرطة بعد إبلاغها عن حادث.

وفي بيان نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أعرب ركنا الفرقة، الشقيقان ليام ونويل غالاغر، عن شعورهما «بالصدمة والحزن» إزاء هذا الخبر، وتقدما «بخالص التعازي لعائلة وأصدقاء الضحية».

وأشارت الشرطة إلى أن «الملعب كان مملوءاً بالجماهير»، داعية المتفرجين الذين شهدوا الحادث إلى تقديم أي معلومات قد تكون مفيدة.

وكان حفل «أويسيس» الأخير ضمن سبع حفلات في لندن، بعد أسابيع قليلة من عودة الفرقة، في مطلع يوليو، إلى الساحة الفنية التي غابت عنها 16 عاماً، وسط فرحة جمهورها، وتتضمن جولة فرقة البوب البريطاني الثنائية الشهيرة 41 حفلاً في دول عدة.

وستكون إدنبره الأسكتلندية المحطة المقبلة للأخوين غالاغر، قبل جولتهما الدولية التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والبرازيل.