عصير ABC.. تركيبة طبيعية لتعزيز المناعة وتنقية الجسم

يُعرف عصير ABC بأنه مشروب طبيعي يتكوّن من مزيج بسيط، لكنه فعّال.

ويتكون هذا العصير من 3 مكونات رئيسية تتمثل في: التفاح، والشمندر، والجزر.

ورغم بساطته، يُعد هذا العصير من المشروبات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، ويُقبل عليه كثيرون بفضل فوائده المتعددة.

وبحسب موقع " Medical News Today"، فيحتوي العصير على أبرز 5 فوائد صحية، وهي:

تعزيز المناعة

يساهم هذا العصير في تقوية الجهاز المناعي بفضل غناه بفيتامين C الموجود في التفاح والجزر، والذي يساعد في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

كما يحتوي الشمندر على الحديد والبيتا كاروتين، مما يدعم استجابة الجسم المناعية ويساعد في توزيع الأكسجين بفعالية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يُعد عصير ABC مصدرًا جيدًا للألياف، ما يساهم في الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ.

والبكتين في التفاح يعمل كمضاد حيوي طبيعي يدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، بينما يُسهم الشمندر في تعزيز إفراز الأحماض الهضمية وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

نضارة البشرة ومقاومة علامات التقدّم في السن

يحتوي العصير على فيتاميني A وC الضروريين لإنتاج الكولاجين، ما يُحافظ على مرونة البشرة ويُقلل من التجاعيد المبكرة.

وتساهم مضادات الأكسدة في الشمندر في حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن التلوث والإجهاد التأكسدي.

دعم وظائف الكبد وإزالة السموم

يلعب الشمندر دورًا بارزًا في تعزيز قدرة الكبد على التخلص من السموم، بفضل احتوائه على مركب البيتالين.

ويساعد التفاح والجزر على تسريع عملية إخراج الفضلات من الجسم بفضل الألياف والبكتين، مما يساهم في تطهير الجسم بشكل طبيعي.

المساهمة في التحكم بالوزن وتوفير طاقة مستدامة

بفضل انخفاض سعراته الحرارية وغناه بالألياف، يساعد عصير ABC على كبح الشهية وتقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة.

ويمنح الجسم طاقة طبيعية ومتواصلة بفضل السكريات الطبيعية وفيتامينات B الموجودة في مكوناته.