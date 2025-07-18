بيع لوحة لـ "الفنان" دونالد ترامب بـ 30 ألف دولار (صورة)



رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس فناناً ولا يرسم، بيع رسم منسوب له يصوّر برج "ترامب تاور" في نيويورك بمزاد مقابل 30 ألف دولار.

ووفقًا لبيانات من دار نيت دي ساندرز للمزادات في كاليفورنيا فإن الرسم المباع "مُوقع بالذهب بقلم ماركر من دونالد ج. ترامب.

وأشار المزاد إلى أن الرسم المذكور أُعد عام 2005 لأعمال خيرية لمكافحة الأمية، ضمن مشاركة نخبة من المشاهير كان بينهم ترامب والممثلين الحائزين على أوسكار، تشارليز ثيرون بينيشيو ديل تورو.

وحسب "روسيا اليوم" كان السعر الأولي للرسم 9000 دولار أمريكي، وبيع في النهاية بما يقارب 30000 دولار أمريكي.