تراث مالطا العربي تحت الضوء في «موعد نقاش»

نظّمت أناسي للإعلام، بالتعاون مع سفارة مالطا لدى الدولة، حلقة نقاشية ضمن برنامج «موعد نقاش»، بعنوان «الكُنتيلينا: الجذور العربية في اللغة المالطية وعصر العرب والإسلام في مالطا»، قدمتها سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، ماري كاميلي كاليا.

حضر الحلقة النقاشية الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، أول سفيرة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، وعدد من السفيرات وزوجات السفراء وعضوات الهيئة الدبلوماسية، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات والمهتمات بالثقافة وعضوات «موعد نقاش».

واستعرضت ماري كاميلي كاليا تطور لغة مالطا، والروابط التاريخية العميقة مع العالم العربي، مضيئة على عدد من المحاور، أهمها «الكُنتيلينا»، وهو أقدم نص أدبي معروف باللغة المالطية، ويعود تاريخه إلى القرن الـ15، وكُتِب النص بأحرف لاتينية، ويُعدّ كنزاً يعكس اللغة المالطية في بداياتها، التي كانت تُعدّ حينها «لغة عربية» نظراً إلى فونولوجيا وهيكلها السامي في المقام الأول.

وناقشت السفيرة بأن هذه القصيدة تعمل كجسر لغوي بين التراث السامي لمالطا وهويتها الأوروبية، مقدمة سياقاً تاريخياً عن العصر العربي الإسلامي في مالطا، الذي امتد من نحو عام 870 حتى 1091 ميلادية، وترك خلال هذه الفترة بصمة دائمة على لغة الجزيرة وثقافتها وهويتها، وهو تأثير لايزال يشكل الشعب المالطي ومكانتهم في المنطقة الأورو-متوسطية.