«الإمارات للمكتبات» تشارك في مؤتمر جمعية المكتبات الأميركية

شاركت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في مؤتمر جمعية المكتبات الأميركية، الذي عُقد في الولايات المتحدة الأميركية، ويُعدّ المؤتمر السنوي الأبرز عالمياً في مجال علوم المكتبات والمعلومات.

وحضر وفد الجمعية فعاليات متنوعة، شملت جلسة نقاشية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في المكتبات، وورشة عمل تناولت موضوع الوصول المفتوح للبحوث والمصادر العلمية، إلى جانب زيارة معرض النشر التفاعلي والتعرّف إلى أحدث أنظمة المكتبات الذكية.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، سلطان المزروعي: «حريصون على أن نكون في المحافل الكبرى التي تُعنى بصناعة المعرفة، ونؤمن أن التواصل مع الخبرات العالمية يفتح آفاقاً جديدة للتطوير، لقد كانت تجربة ثرية من حيث ما اكتسبناه من معارف وما استطعنا نقله من صورة مشرّفة عن جهود الإمارات في مجال المكتبات والمعلومات».

وأشار عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العلمية، حمد الحميري، إلى أن المشاركة في هذا المؤتمر تُعدّ تجربة علمية ثرية، حيث تسهم التجارب والممارسات المطروحة ضمن برنامج المؤتمر في الارتقاء بمجال المكتبات على الصعيد الدولي، وفتح آفاق متنوعة لتبادل المعرفة مع مختلف التخصصات الأكاديمية والبحثية.

سلطان المزروعي:

. كانت تجربة ثرية من حيث ما اكتسبناه من معارف، وما استطعنا نقله من صورة مشرّفة عن جهود الإمارات في مجال المكتبات والمعلومات.