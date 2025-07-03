«أوفردرايف » تحتفي بعناوين وإرث أبوظبي لشهر كامل

على مدار شهر كامل، حلّت أبوظبي ضيفة على جولة الأدب العالمية التي تنظّمها منصة OverDrive (أوفردرايف) الرائدة في توزيع المحتوى الرقمي، الهادفة إلى تسليط الضوء على الإنتاج الثقافي في مجموعة مدن مختارة حول العالم، إذ خصصت المنصة يونيو الماضي للاحتفاء بالإرث الأدبي والثقافي للإمارة، ضمن مبادرة التعاون الثقافية التي جمعتها بمركز أبوظبي للغة العربية.

و«أوفردرايف» منصة شهيرة، متخصصة في مجال الكتب الرقمية، وتوزيع المحتوى الرقمي، مثل الكتب الإلكترونية، والكتب الصوتية، والمجلات، وخدمات استعارة الكتب، وتخدم نحو 30 ألف مكتبة عامة وأكاديمية ومدرسية حول العالم. وتقدم المنصّة لمستخدميها خصائص متقدمة، تشمل خيارات البحث الذكي، وتحديد تنسيقات الكتب، وإدارة الاستعارات، إضافة إلى حفظ الملاحظات، والإشارات المرجعية تلقائياً، وتتيح إمكانية إرجاع الكتب من دون رسوم تأخير.

وجاء اختيار أبوظبي ضيفة لهذه الجولة تقديراً لدورها في إثراء المحتوى العربي عبر ما تديره من مبادرات ومشروعات رائدة، ووفّرت الجولة لجمهور القرّاء والباحثين والمهتمين حول العالم فرصة الوصول إلى مئات العناوين الإلكترونية من إصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، تغطّي مجالات متنوعة، تشمل الترجمة، والرواية، والشعر، والفكر، وكتب الأطفال، وغيرها من التصنيفات المعرفية.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، سعيد حمدان الطنيجي: «يأتي هذا التعاون في إطار الحملة المجتمعة لدعم القراءة المستدامة، التي أطلقها المركز بداية العام، وهو التعاون الثاني بعد تعاوننا معهم خلال رمضان الماضي».

وأكد أن «هذه الخطوة تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية للمركز التي نسعى من خلالها إلى تعزيز حضور اللغة العربية، ونشر الثقافة والمعرفة، وتمكين المحتوى العربي رقمياً، ودعم جهود التحوّل الرقمي المعرفي المستدام، وتفعيل الإفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي ومعطيات العصر الرقمي الذي نعيشه في إثراء ثقافة المجتمع، والتعريف بما تتضمنه اللغة والثقافة والأدب العربي من ذخائر أدبية وفكرية ومعرفية».

سعيد الطنيجي:

. الخطوة تأتي لتعزيز حضور اللغة العربية، ونشر الثقافة والمعرفة، وتمكين المحتوى العربي رقمياً.