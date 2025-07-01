«ميتا» تستقطب مواهب الذكاء الاصطناعي بمبالغ خيالية

يُنفق الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، مليارات الدولارات لتوسيع فريق «ميتا» المتخصص بالذكاء الاصطناعي، والعودة إلى المنافسة في هذا المجال.

وفي منتصف يونيو الماضي، لم تتردد إمبراطورية التواصل الاجتماعي الأميركية في إنفاق أكثر من 14 مليار دولار للاستحواذ على حصة 49% في شركة «سكيل إيه آي»، المتخصصة في استخراج البيانات المستخدمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. وكانت المجموعة التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقراً، قد تواصلت سابقاً، بحسب وسائل إعلام أميركية، مع إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لشركة «أوبن إيه آي»، إضافة إلى شركة «بيربلكسيتي إيه آي» التي تُعتبر نفسها منافسة لـ«غوغل».

وبحسب الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان، فإن «ميتا» عرضت مكافآت فردية تزيد على 100 مليون دولار على عدد كبير من موظفي «أوبن إيه آي» مقابل ضمّهم إلى صفوفها.