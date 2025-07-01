جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تواصل استقبال طلبات الترشح

تواصل «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025»، المبادرة العالمية السنوية التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، استقبال طلبات الترشح لنسختها الـ12، المقرر الإعلان عن الفائزين بها في سبتمبر المقبل.

وتكرم الجائزة ضمن فئاتها الـ23 مبادرات الاتصال وصنّاع المحتوى الرقمي المتميزين ممن تسهم أعمالهم في نشر الوعي، والارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وتعزيز مسارات التأثير الإيجابي على المستوى العالمي.

وخصصت الجائزة فئتين لتسليط الضوء على التحولات النوعية التي يحدثها المحتوى الإعلامي والرقمي وهما: «أفضل محتوى إعلامي واتصالي»، و«صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميّز».

ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 24 يوليو الجاري.

وتدعو الجائزة المشاركين إلى التأمل في تطوّر مفهوم الاتصال ودوره المحوري في تشكيل الخطاب العام، وصناعة الوعي، وتعزيز التقدّم المجتمعي، إذ تهدف الجائزة إلى تجاوز المقاييس التقليدية لمدى الانتشار الإعلامي أو الشهرة الرقمية، بتسليط الضوء على قوة صناعة المحتوى بكل أشكالها المتجددة، والاحتفاء بصنّاع المحتوى والمؤسسات والسرديات التي تعيد تعريف الإعلام عبر المنصات المختلفة، وتسهم في تشكيل وعي عام أكثر مسؤولية، وترسيخ ثقافة اتصال مؤثر في العصر الرقمي.

وتفتح فئة «أفضل محتوى إعلامي واتصالي» أبوابها للجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية من أنحاء العالم، وتُشيد بمشاريع الاتصال الاستراتيجية التي تتميز بأهداف واضحة ونتائج ملموسة قابلة للقياس.

وتستقبل هذه الفئة مجموعة واسعة من الترشيحات تشمل الحملات العامة الشاملة، والمواد الوثائقية، وبرامج البودكاست، والمنصات الرقمية، والبرامج التلفزيونية والإذاعية المؤثرة، وغيرها من أشكال المحتوى الإعلامي.

وتقديراً لتأثير صنّاع المحتوى، تتضمن الجائزة فئة «صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز»، التي تنقسم إلى فئتين فرعيتين، هما: «أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز دون 18 عاماً»، و«أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فوق 18 عاماً».

وتدعو «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025» صنّاع المحتوى المبدعين، والجهات، والمنظمات، وخبراء الاتصال من أنحاء العالم إلى المشاركة في نسختها المقبلة، والاستفادة من منصتها العالمية التي تحتفي بالمحتوى المتميز لقيمته، وانتشاره، وتأثيره.