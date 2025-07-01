«مهرجان سكة» يرحّب بإبداعات النسخة الـ 14

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) دعوة مفتوحة للمشاركة في النسخة الـ14 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي ستنظم تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 23 يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، في حي الشندغة التاريخي.

وأعلنت أن المهرجان يهدف إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بأصحاب المواهب الرواد والناشئة من المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات ودول الخليج، وتمكينهم من عرض إنتاجاتهم والإسهام في إثراء المشهد الفني في دبي، ما يعزز ريادة الإمارة، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ودعت «دبي للثقافة» أصحاب المواهب من الأفراد والمجموعات، من مختلف التخصصات الإبداعية، مثل الفنون البصرية، والتصميم، والإعلام الجديد، والتصوير الفوتوغرافي، والفن العام والتركيبات الفنية والخزف والفنون الأدائية، والثقافة الحضرية، للمشاركة في المهرجان، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي».

ويُعد «سكة» منصة مفتوحة لاستقبال مشاركات محترفي تقديم الأداء الفني وورش العمل وفنون الطهي والمتحدثين في الجلسات الحوارية والنقاشية، إضافة إلى تجار التجزئة المتخصصين في تصنيع وبيع المنتجات الإبداعية والثقافية، إذ يسعى المهرجان إلى تحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وبدأت الهيئة أمس استقبال طلبات المشاركة، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل. وسيقوم فريق من القيّمين الفنيين المتخصصين بمراجعة المشاركات واختيار الأعمال المؤهلة للمشاركة في الحدث الذي يندرج تحت مظلة منصة سكة. ويشترط على المشاركين تقديم أعمال تعبّر عن رؤاهم، وتعكس غنى المجتمع المحلي، إضافة إلى أن تكون جميع الأعمال أصلية وحديثة، ولم يسبق أن تم إنتاجها من قبل أو عرضها في مهرجانات وفعاليات أخرى.

يشار إلى أن نسخة المهرجان الماضية استقطبت أكثر من 160 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 364 فناناً من الإمارات والخليج والعالم، عرضوا نحو 390 عملاً فنياً وتركيباً، توزعت على 16 بيتاً و14 مساحة خارجية وفي سكيك الحي، وقدموا 13 جدارية امتازت بتنوع أفكارها، وبقدرتها على التعبير عن نبض دبي وتراثها وثقافتها.

وتضمن المهرجان تشكيلة من المنحوتات المبتكرة، وعرض ما يقارب 45 عملاً وتركيباً فنياً تدعم استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، وشهد تنظيم أكثر من 460 ورشة عمل تغطي مجالات الفنون والتصميم والعمارة والحرف التقليدية شارك فيها أكثر من 6000 زائر.

عروض حية

شهد «مهرجان سكة» في نسخته الأخيرة 105 عروض حية، من بينها 18 عرضاً مسرحياً وسبعة عروض أوركسترا، وتسعة عروض بيانو. وعرض «بيت الطهي» سبعة أعمال فنية مستلهمة من الزعفران، ووفّرت الهيئة في الحدث منصة مثالية لأصحاب المواهب لعرض أعمالهم وإنتاجاتهم المبتكرة، من خلال أكثر من 17 متجراً للبيع بالتجزئة، ما أسهم في دعم وتمكين أكثر من 50 رائد أعمال.

• 160 ألف زائر استقطبتهم الدورة الماضية من المهرجان.