وفاة لالو شيفرين صاحب موسيقى «ميشن إيمباسيبل»

توفي لالو شيفرين، مؤلف موسيقى «ميشن إيمباسيبل» وأعمال شهيرة أخرى مثل «بوليت» و«ستارسكي آند هاتش»، الخميس عن 93 عاماً، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية. وأكد نجله رايان شيفرين خبر الوفاة للعديد من وسائل الإعلام الترفيهية.

وكان شيفرين، وهو أميركي من أصل أرجنتيني، عازف بيانو وقائد أوركسترا، وقد صنع لنفسه اسماً في السينما، إذ ألّف الموسيقى التصويرية لأكثر من 100 فيلم.

حازت أعماله ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار، وحصل على جائزة أوسكار فخرية عام 2018 عن مجمل أعماله، وهي جائزة مُنحت فقط لمؤلفَين آخرَين هما إنيو موريكوني وكوينسي جونز، بحسب موقع «ديدلاين».

ومن بين إبداعاته موسيقى مطاردة ستيف ماكوين الشهيرة بسيارة موستانغ في فيلم «بوليت»، والمزج الموسيقي في فيلم «إنتر ذي دراغون»، وموسيقى الفانك الطليعية في «ديرتي هاري»، ومزيج الجاز والفولك والموسيقى السيمفونية في فيلم «كول هاند لوك».

لكن أشهر أعماله تبقى موسيقى «ميشن إيمباسيبل»، بلحنها ذي النغمات المتكررة والمتقطعة التي تستحضر ببراعة أجواء أفلام التجسس.

حازت هذه الموسيقى جائزتي غرامي، المعادل الموسيقي لجوائز الأوسكار، من بين المكافآت الكثيرة التي نالها شيفرين طوال مسيرته الفنية.

ونعت أكاديمية الأوسكار الفنان الراحل الخميس عبر منصة إكس.

وكتب وزير الثقافة الأرجنتيني ليوناردو سيفيلي: «ببالغ الحزن والأسى، نتلقى نبأ فقدان لالو شيفرين، العبقري الموسيقي الذي تجاوز الحدود والأجيال، وسيُخلّد إرثه إلى الأبد في التاريخ الثقافي لبلدنا والعالم».