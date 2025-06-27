لزيادة الطول سنتمترات..عمليات مؤلمة وباهظة التكاليف

لم تعد جراحة إطالة الساق التجميلية فكرةً محظورة. إنها اتجاهٌ متزايد، حيث ينفق الناس ما بين 80 ألف دولار أميركي، وأكثر من 250 ألف دولار أميركي لإضافة بضع سنتمترات إلى طولهم. ولا يقتصر الأمر على من يعانون من حالات طبية، فالعديد من المرضى بالغون أصحاء يبحثون عن تعزيز مكانتهم الاجتماعية، وثقتهم بأنفسهم، أو النجاح في علاقاتهم العاطفية.

العملية "بسيطة" كما يذكر موقع "فايس" نقلا عن أطباء مختصين. يكسر الأطباء عظم الفخذ ويدخلون قضبانًا داخلية يتم تمديدها تدريجيًا، عادةً بحوالي مليمتر واحد يوميًا. ينمو العظم ويلتئم بين تلك المناطق الممتدة. يكتسب معظم المرضى من 5 إلى 7.5 سم في الطول.

ويقول الدكتور درور بالي، مدير معهد بالي لجراحة العظام والعمود الفقري في فلوريدا، إنه في حين أن العديد من حالاته تُعالج التشوهات، إلا أن عددًا متزايدًا منها يتعلق بجراحات تجميلية بحتة. وصرح لموقع "ياهو": "استغرق الأمر وقتًا طويلاً لمعرفة ما كان يخفيه جراحو التجميل طوال الوقت. كانوا يعالجون مشاكل تتعلق بصورة الجسم".

بالنسبة للعديد من الرجال، لا يقتصر طول القامة على شعورهم بأجسادهم، بل يتعلق أيضًا بنظرة العالم إليهم. وصرح شاب يبلغ من العمر 25 عامًا لموقع Bustle بأن الرجال قصار القامة يواجهون نوعًا مختلفًا من الأحكام. وأضاف: "حتى الرجال طوال القامة لا يُحسنون التصرف معنا. نكافح للعثور على عمل، وبالكاد نحصل على ترقية".

وأنفق مريض آخر وهو دينزيل سيجرز، 81 ألف دولار في عام 2023 ليصل إلى طول 180 سم. وقال لصحيفة The Post: "لقد منحتني هذه التجربة فرصة لتغيير حياتي ونظرتي للحياة ككل".

وعدا عن التكلفة المادية الباهظة، قد يستغرق التعافي شهورًا. تشمل المخاطر العدوى، وتلف الأعصاب، وتيبس المفاصل. يجب على المرضى إعادة تعلم كيفية المشي، وغالبًا ما يستخدمون العكازات أو المشاية أثناء فترة الشفاء.