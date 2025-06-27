قتل صديقته طعنا وخنقا لأنه يمل في غيابها

اعترف رجل بقتل صديقته وقطع رأسها قبل إرسال رسالة نصية إلى والدتها متظاهرًا بأنه هي، مبررا ذلك بشعوره بالوحدة عدما تذهب للعمل. وقتل إيوان ميثفين، 27 عامًا، فينيكس سبنسر-هورن، 21 عامًا، في منزلهما المشترك في جلين لي بكيلبرايد، اسكتلندا، في 16 نوفمبر.

وقالت صحيفة "مترو " أن ميثفين، ساعي بريد في رويال ميل، هاجم فينيكس بثلاثة سكاكين، وطعنها 20 مرة، قبل أن يخنقها. قال الادعاء إنه قطع رأسها وحاول بتر أطرافها وجذعها. ثم أمضى عطلة نهاية الأسبوع يستخدم هاتف فينيكس لتصفح المواد الإباحية، ومحاولة شراء المخدرات، وإرسال رسالة نصية إلى والدتها تُخبرها بأنها "على قيد الحياة وبصحة جيدة"، حسبما استمعت المحكمة.

في يوم القتل، قال ميثفين إن مناوبات فينيكس كنادلة جعلته يشعر "بالوحدة". وأرسلت والدة فينيكس رسالة نصية إلى ابنتها، ليرد عليها ميثن: "لم تستيقظ بعد". ثم استخدم لاحقًا هاتفها لإرسال رسالة إلى الأم: "مرحبًا، آسف، لقد استيقظت للتو!" وزعم أنها "على قيد الحياة وبصحة جيدة" وأنها "بخير".

في مكالمة هاتفية على الرقم 999، ادعى ميثفين أن جريمة القتل حدثت عندما كان يعاني من نوبة ذهانية ناتجة عن تعاطي الكوكايين والكحول، لكن المحكمة استمعت أيضًا إلى أنه طلب طعامًا جاهزًا حوالي الساعة 8 مساءً، و"لم يبدُ أنه كان ثملًا". وأقر ميثفين اليوم بذنبه في جريمة القتل ومحاولة عرقلة العدالة في المحكمة العليا في غلاسكو.