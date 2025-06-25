مدينة إكسبو دبي مقر لأول مركز عالمي لبقاء الأنواع

أعلنت مدينة إكسبو دبي، بالشراكة مع لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تأسيس أول مركز في العالم لبقاء الأنواع يُخصص للفطريات في تيرا، بهدف سد واحدة من أهم الفجوات في الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث تمتلك الفطريات إمكانات هائلة غير مستغلة للإسهام في قضايا مُلحة وأساسية في مجالات عدة، تشمل تخزين الكربون، ومرونة النُظم البيئية، وصحة النبات، وإعادة تدوير المغذيات.

ونادراً ما تُدرج الفطريات في أُطر العمل البيئية، مع أنها تشكل أكثر من 90% من التنوع البيولوجي المجهول في العالم، وهي ذات أهمية بالغة في النُظم البيئية، حيث تدعم جميع أشكال الحياة النباتية تقريباً، وتسهم في تنظيم غازات الاحتباس الحراري، وإصلاح البيئات الملوثة، ويمكن استغلالها في ابتكارات رائدة في حلول المناخ، وأنظمة الغذاء، والطب، والزراعة، والهندسة المعمارية، وحتى الأزياء والتصاميم.

وقالت رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني: «من الضروري ألا ندخر جهداً في مواجهة أزمات تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي المترابطة، ولطالما دفعت دولة الإمارات الابتكار نحو آفاق جديدة، ويُجسّد مركز بقاء الأنواع الجديد التزامنا بتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات لمدينة إكسبو دبي في أن تكون منطلقاً لمبادرات تُركز على الحفاظ على كوكبنا واستدامته».

ويمثّل مركز بقاء الأنواع للفطريات في تيرا، مدينة إكسبو دبي، الذي يعمل فيه خبراء من تيرا، دليلاً على التزام دولة الإمارات بالاستدامة والتنوع البيولوجي، حيث تُمثّل مدينة إكسبو دبي وجهة عالمية للتعاون في إيجاد الحلول البيئية، وتُحفّز تيرا الوعي والابتكار والعمل. وسيتعاون مركز بقاء الأنواع للفطريات بشكل وثيق مع لجنة حفظ الفطريات التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومجموعات مُتخصصي الفطريات، التي تُشكّل جزءاً من أكبر شبكة من الخبراء المتطوعين في العالم، والتي تضم أكثر من 11 ألف عضو في 186 بلداً ومنطقة.

وقال رئيس لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، البروفيسور جون بول رودريغيز: «تتسم الفطريات بالتنوع الكبير وتراوح أحجامها بين الصغير جداً، مثل الفطر وحيد الخلية، والكبير للغاية مثل فطر أرميلاريا أوستوياي العملاق، وتعكف شبكة خبراء لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على دراستها. وكمجموعة، فإن عدد الأنواع التي تشملها مذهل، إذ يصل بالتأكيد إلى الملايين.

وتابع: «يوجد حالياً 1300 نوع من الفطريات على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، لذا هناك الكثير مما يجب القيام به لتوثيق وفهم التهديدات التي تواجهها، لتوجيه السياسات والإجراءات، ويسعدني إنشاء مركز بقاء الأنواع للفطريات في تيرا، مدينة إكسبو دبي، وأتطلع إلى الأثر الإيجابي الذي سيُحدثه في مجال حفظ التنوع الحيوي».